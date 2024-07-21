В сети обнаружили пророчество Жириновского о выборах-2024 в США

Фото: сайт Кремля
Экс-лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что президентских выборов в США в 2024 году не будет. Отрывки из выступления политика опубликованы на YouTube.
Жириновский утверждал, что выборов не будет, потому что к тому времени страна перестанет существовать. Эти заявления политик сделал незадолго до своей смерти.
Кроме того, политик предрекал, что Соединенные Штаты самоуничтожатся по советскому сценарию, а также предупреждал, что они прекратят свое существование в нынешнем виде в течение ближайших десяти лет.
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Александр Климов