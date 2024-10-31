В Подмосковье с начала года отработали 2,6 тыс. заявок по ремонту труб с холодной водой

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Управляющие организации Подмосковья с начала года отработали около 2,6 тыс. заявок на ремонт трубопроводов и стояков холодного водоснабжения в многоквартирных домах. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Изношенное оборудование заменено на новое. Это помогло предотвратить аварии и протечки. Водопроводы и стояки – общедомовая собственность. За их ремонт и облуживание отвечает управляющая компания. Своевременно заменять повреждённые участки труб – прямая обязанность УК», – отметили в ведомстве.В Минчистоты напомнили, что по всем вопросам жители могут обращаться в свою УК. В случае её бездействия жалобу можно направить в министерство или в Единую диспетчерскую службу Подмосковья.
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Лора Луганская