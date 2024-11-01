Подмосковные муниципалитеты получили ещё 33 ГАЗели для коммунальщиков

Фото: пресс-служба Минчистоты
Водителям и директорам муниципальных бюджетных учреждений Подмосковья вручили ключи ещё от 33 ГАЗелей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Оно продолжает пополнять технический парк городских округов.
Там добавили, что всего в рамках губернаторской программы министерство закупило более 1,8 тыс. средств коммунальной техники и оборудования.
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«ГАЗель – универсальная машина для перевозки инструментов, материально-технической инфраструктуры и рабочих бригад. Автомобили получили представители Наро-Фоминска, Одинцова, Орехово-Зуева, Павловского Посада, Подольска, Пушкинского, Сергиева Посада, Ступина, Химок, Чехова, Шатуры и Электростали», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что всего в рамках губернаторской программы министерство закупило более 1,8 тыс. средств коммунальной техники и оборудования.
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Лора Луганская