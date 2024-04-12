«Он взмахнул рукой». На Байконуре рассказали о малоизвестных космических приметах

Фото: Istockphoto / Vladimir Zapletin
Помимо известных традиций, которые обязательно соблюдают космонавты перед стартом, существуют и те, о которых знают немногие.
Об этом в День космонавтики «Радио 1» рассказал начальник отдела вневедомственной охраны на комплексе «Байконур» – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» Юрий Скоромников.
Он напомнил традицию, о которой слышали многие – это проводы космонавтов из гостиницы к автобусу под песню Вадима Мигули «Трава у дома» в исполнении группы «Земляне». Но есть и ещё две важные приметы, связанные со стартом.
Читайте также:
В Королёве открылся фермерский фестиваль, посвящённый Дню космонавтики
Подмосковные музеи отметят День космонавтики лекциями, квестами и мастер-классами
Анна Кикина поздравит пассажиров подмосковных автобусов с Днём космонавтики
«Космонавты прилетают почти за три недели до старта. Одна из традиций состоит в том, что в первые дни проходит церемония поднятия флагов на территории гостиницы «Космонавт», где они проживают. В ней принимают участие и основной, и дублирующий экипажи. Поднимают флаги России, Казахстана и всех стран, граждане которых находятся в составе экипажей», – отметил Скоромников.
Он напомнил традицию, о которой слышали многие – это проводы космонавтов из гостиницы к автобусу под песню Вадима Мигули «Трава у дома» в исполнении группы «Земляне». Но есть и ещё две важные приметы, связанные со стартом.
«Космонавтам на стартовом комплексе перед тем, как они поднимутся к лифту, проводят определённый обряд, символизирующий отправку в космос. Буквально перед самым стартом космонавт получает от начальства так называемый «дружественный пинок» в качестве благословения, так, как это сделал Сергей Павлович Королёв с Юрием Алексеевичем Гагариным. Кроме того, космонавты никогда не прощаются с провожающими и повторяют известный гагаринский жест – машут рукой», – заключил собеседник «Радио 1».Отдел вневедомственной охраны на комплексе «Байконур» ведёт свою историю с 10 февраля 1972 года. В 2016 году на основании Указа президента в России была создана новая силовая структура – Федеральная служба войск национальной гвардии, в которую вошла и вневедомственная охрана.
Читайте также:
В Королёве открылся фермерский фестиваль, посвящённый Дню космонавтики
Подмосковные музеи отметят День космонавтики лекциями, квестами и мастер-классами
Анна Кикина поздравит пассажиров подмосковных автобусов с Днём космонавтики
Лора Луганская