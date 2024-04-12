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«Он взмахнул рукой». На Байконуре рассказали о малоизвестных космических приметах

На Байконуре рассказали о малоизвестных космических приметах
12 апреля 2024, 17:06
Фото: Istockphoto / Vladimir Zapletin

Фото: Istockphoto / Vladimir Zapletin

Помимо известных традиций, которые обязательно соблюдают космонавты перед стартом, существуют и те, о которых знают немногие.
Об этом в День космонавтики «Радио 1» рассказал начальник отдела вневедомственной охраны на комплексе «Байконур» – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» Юрий Скоромников.
«Космонавты прилетают почти за три недели до старта. Одна из традиций состоит в том, что в первые дни проходит церемония поднятия флагов на территории гостиницы «Космонавт», где они проживают. В ней принимают участие и основной, и дублирующий экипажи. Поднимают флаги России, Казахстана и всех стран, граждане которых находятся в составе экипажей», – отметил Скоромников.


Он напомнил традицию, о которой слышали многие – это проводы космонавтов из гостиницы к автобусу под песню Вадима Мигули «Трава у дома» в исполнении группы «Земляне». Но есть и ещё две важные приметы, связанные со стартом.
«Космонавтам на стартовом комплексе перед тем, как они поднимутся к лифту, проводят определённый обряд, символизирующий отправку в космос. Буквально перед самым стартом космонавт получает от начальства так называемый «дружественный пинок» в качестве благословения, так, как это сделал Сергей Павлович Королёв с Юрием Алексеевичем Гагариным. Кроме того, космонавты никогда не прощаются с провожающими и повторяют известный гагаринский жест – машут рукой», – заключил собеседник «Радио 1».
Отдел вневедомственной охраны на комплексе «Байконур» ведёт свою историю с 10 февраля 1972 года. В 2016 году на основании Указа президента в России была создана новая силовая структура – Федеральная служба войск национальной гвардии, в которую вошла и вневедомственная охрана.

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#космос
#космонавты
#день космонавтики
#подмосковье
#московская область
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Названы пять лауреатов областного конкурса «Учитель года Подмосковья 2024»
12 апреля 2024, 17:24

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области объявили имена лауреатов областного конкурса «Учитель года Подмосковья». Их назвали сразу после завершения финального испытания второго тура, сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.
«Тур состоял из двух заданий: «Мастер-класс» и «Педагогический совет». Сначала участники поделились методическими приёмами, которые они успешно применяют в профессиональной деятельности. Затем 15 финалистов группами по пять человек участвовали в дискуссии на заданные темы. Ведущими педагогического совета стали победители и лауреаты конкурса предыдущих лет», – рассказали в министерстве.
Лауреатами областного конкурса «Учитель года Подмосковья 2024» стали учитель английского языка из Егорьевска Андрей Алексеев, преподаватель начальных классов из Серпухова Кристина Андрианова, учитель географии из Воскресенска Александр Бронников, учитель английского языка из Домодедова Анастасия Сапегина и Юрий Уробушкин, который преподаёт физику в Реутове.

Теперь пять лауреатов будут готовится к заключительному этапу конкурса, который состоится в сентябре. Победитель представит Московскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года».

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#учитель года
#подмосковье
#московская область
#образование
#минобразования мо
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Россиянам назвали последствия нарушения больничного
Эксперт по кадрам Юпашевская: Нарушения больничного скажутся на зарплате
12 апреля 2024, 17:12

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Замдиректора департамента по кадровым услугам экспертной компании Зульфия Юпашевская заявила, что нарушение правил больничного лита может повлечь за собой уменьшение в зарплате.
«Пропуск похода к врачу, неявка в назначенный срок на осмотр или на медико-социальную экспертизу неизбежно повлечет за собой уменьшение выплат по бюллетеню», — предупредила в беседе с RuNews24.ru Юпашевская.

Она отметила, что, находясь в больнице, нельзя сбегать или несанкционированно отлучатся из медучреждения. Также рекомендуется являться на выписку в трезвом виде. Все эти факторы фиксируются и могут быть переданы врачом работодателю.

Ранее сообщалось, что в I квартале 2024 года произошёл значительный рост заработных плат у некоторых категорий специалистов.

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#больничный лист
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МИД РФ: группа россиян из 11 человек доставлена из Газы в Россию
12 апреля 2024, 17:07

Фото: iStock/macky_ch

Группа россиян из одиннадцати человек доставлена из Газы в РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
Отмечается, что россияне были доставлены спецрейсом МЧС в аэропорт Домодедово. По информации источника, всего с 12 ноября прошлого года из Газы через КПП «Рафах» удалось вывести и эвакуировать в РФ 1 211 человек.

Ранее сообщалось, что 1 апреля израильская армия нанесла удар по иранскому посольству в Дамаске. Как позже сообщили в Минобороны Сирии, здание консульства было полностью разрушено. Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан предложил ответную атаку со стороны Ирана.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
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#иран
#сектор газа
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В Оренбуржье ущерб бизнесу от паводка составляет более 10 млрд рублей
12 апреля 2024, 16:32

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Ущерб бизнесу в Оренбургской области в результате весеннего паводка оценивается в десятки миллиардов рублей. Об этом заявил вице-губернатор - зампредседателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике - министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона Игнат Петухов в эфире «Соловьев Live».
Петухов отметил, что в настоящее время властями подготовлен проект поддержки бизнеса. Сообщается, что в него входят: кредитные и налоговые каникулы, а также возможность на получении компенсации.

По мнению Петухова, обеспечение стабильной работы предприятий, а также восстановление дорог и скверов входят в приоритетные направления.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Напомним, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от Урала. Через день дамбу прорвало в еще одном месте, а утром 7 апреля вода достигла Оренбурга, что привело к эвакуации населения.

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#ущерб
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Мобильные эколаборатории проверили воздух в десяти округах Подмосковья
12 апреля 2024, 16:19

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Двенадцать выездов в десять городских округов Московской области совершили мобильные экологические лаборатории в период с 4 по 11 апреля для проверки качества атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Промышленные предприятия и пожары могут загрязнить атмосферу различными веществами. Для этого на службе у ГКУ «Мособлэкомониторинг» есть четыре мобильные эколаборатории, которые способны выявлять превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе», — отметил глава областного Минэкологии Тихон Фирсов.
Пробы воздуха, взятые в ходе выездов, были проверены по 31 загрязняющему веществу. Предельно допустимая концентрация ни одного из них не была превышена.

Выездные проверки проводились в городских округах Фрязино и Щёлково, в Одинцовском округе, Балашихе, Коломне, Егорьевске, Дмитровском округе, Истре, Наро-Фоминском округе и в Люберцах.

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#воздух
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#минэкологии мо
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#московская область
#подмосковье
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Количество часов на изучении истории в школах предложили увеличить до 476
12 апреля 2024, 16:15

Фото: iStock/artisteer

В российских школах предложили в 1,4 раза увеличить количество часов для изучения истории, соответствующая информация опубликована на портале правовых услуг.
В проекте общее число часов для изучения истории в школах предлагается увеличить в 1,4 раза — с 340 до 476.

Помимо этого, в Минпросвещения предложили увеличить объем изучения истории в 5–8-м классах с двух до трех часов в неделю (при 34 учебных неделях). В 9-м же классе, по мнению ведомства, изучению истории нужно уделять по два часа в неделю.

Количество часов на изучение обществознания наоборот предлагают сократить до 34. К тому же, этот предмет, считают в Минпросвещения, необходимо изучать с 9 класса (когда ранее обществознание преподавалось с 6 класса).

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#история
#школа
#минпросвещения
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Жители испанского курорта объявили голодовку из-за наплыва туристов
Daily Mail: жители Тенерифе объявили голодовку из-за массового туризма
12 апреля 2024, 15:46

Фото: iStock/deberarr

Жители одного из Канарских островов Испании объявили голодовку в знак протеста против массового туризма. Об этом сообщает Daily Mail.
Речь идёт о жителях острова Тенерифе, которые вышли на митинг с лозунгами об объявлении голодовки до момента остановки крупных туристических проектов правительством островов.

К этим проектам, в частности относится строительство нового пятизвёздочного отеля на одном из пляжей острова. Протестующие жалуются на разрушение острова, загрязнение моря и увеличение стоимости жилья из-за растущего туризма.

При этом, по словам активистов, акция не нацелена на полную отмену туризма. Она рассчитана исключительно на уменьшение негативного влияния большого наплыва туристов на остров.

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#туризм
#испания
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#туристы
#загрязнение
#строительство
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«Мечта детства»: Космонавт Лончаков о своём первом полёте
12 апреля 2024, 15:18

Фото: iStock/freestylephoto

Герой России лётчик-космонавт Юрий Лончаков поделился ощущениями от своего первого полёта в космос.
«Самым захватывающим был, конечно, первый полёт — в 2001 году с мыса Канаверал на космическом корабле «Шаттл». Я чувствовал, что это моя жизнь. Это моя мечта детства. Наверное, вся жизнь пролетела перед глазами с самого детства до того дня, где я сижу в кресле. Это уникально, потому что забытые моменты подсознание выдало», — рассказал в беседе с RT Лончаков.

До этого учредитель Царьграда Константин Малофеев поздравил россиян с 12 апреля, отметив, что сегодня знаменательные день не только для космонавтики, но и для церкви.

«Чудесным образом день полёта первого человека в космос совпал с памятью Преподобного Иоанна Лествичника. Ромейского святого, написавшего знаменитую «Лествицу». Книгу о духовном восхождении человека на Небеса», — приводит «Царьград» слова Малофеева.

Ранее сообщалось, что в государственных музеях Московской области подготовили тематические мероприятия ко Дню космонавтики.

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#космос
#жизнь
#день космонавтики
#мероприятия
#мир
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Губернатора Мурманской области Чибиса выписали из больницы после ранения
Губернатор Чибис сообщил, что его выписали из больницы после ранения
12 апреля 2024, 15:10

Фото: официальный Telegram-канал Губернатор Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в Telegram-канале, что он выписан из больницы после нападения.
«Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников», — написал губернатор.

Чибис отметил, что все обошлось без осложнений, и что он постепенно идет на поправку. Губернатор также выразил благодарность всем медицинским специалистам.

Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот.

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