Раскрыты детали нападения льва на владельца крымского парка «Тайган»
Во время нападения на владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова на открытой территории вокруг него находились около 20 львов. Об этом заявила представитель зоопарка Татьяна Алексагина, сообщило агентство РИА Новости.
Со слов представителя зоопарка, ни одно из животных не поднялось, когда уже была пролита кровь, при том, что хищники чувствуют ее запах за километр. Если бы они бросились на Зубкова, то могла бы сложиться совсем иная ситуация, обратила внимание Алексагина.
Представитель зоопарка уточнила, что нападавший лев тут же убежал после того, как ранил владельца сафари-парка.
Напомним, хищник напал Зубкова 22 июня во время кормления. Пострадавшего прооперировали, у него были порваны трахея, мышцы шеи и грудины, он потерял значительный объем крови.
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