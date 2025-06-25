Раскрыты детали нападения льва на владельца крымского парка «Тайган»

25 июня 2025, 22:35

Алексагина: во время нападения владелец «Тайгана» Зубков был окружен 20 львами

Фото: iStock/ Aabriti Pandey

Во время нападения на владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова на открытой территории вокруг него находились около 20 львов. Об этом заявила представитель зоопарка Татьяна Алексагина, сообщило агентство РИА Новости.