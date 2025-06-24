Эвелина Бледанс рассказала свежие новости о владельце парка «Тайган»

24 июня 2025, 16:20

Эвелина Бледанс назвала Олега Зубкова «человеком-львом» и выразила поддержку

Эвелина Бледанс ( Фото Instagram* @bledans )

Телеведущая Эвелина Бледанс выразила обеспокоенность состоянием Олега Зубкова и будущего парка львов «Тайган» в Крыму.





Она назвала его уникальным человеком, создавшим место, которому нет аналогов в мире, и поделилась воспоминаниями о посещении парка с сыном. В беседе с Общественной Службой Новостей девушка отметила , что Зубков — «человек-лев» и случившееся рано или поздно должно было произойти.





«Зубков — это человек-лев, и, как в любом прайде, там бывают разборки. Свидетелем этого мы и стали», — добавила звезда.