Эвелина Бледанс рассказала свежие новости о владельце парка «Тайган»
Эвелина Бледанс назвала Олега Зубкова «человеком-львом» и выразила поддержку
Телеведущая Эвелина Бледанс выразила обеспокоенность состоянием Олега Зубкова и будущего парка львов «Тайган» в Крыму.
Она назвала его уникальным человеком, создавшим место, которому нет аналогов в мире, и поделилась воспоминаниями о посещении парка с сыном. В беседе с Общественной Службой Новостей девушка отметила , что Зубков — «человек-лев» и случившееся рано или поздно должно было произойти.
«Зубков — это человек-лев, и, как в любом прайде, там бывают разборки. Свидетелем этого мы и стали», — добавила звезда.Напомним, что львы прокусили горло владельцу крымского парка «Тайган» Зубкову.
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