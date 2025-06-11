«Она убита»: подруга поэтессы Инны Тепловой, которую нашли мертвой в квартире, раскрыла подробности трагедии
Подруга Инны Тепловой раскрыла подробности загадочной смерти поэтессы
Подруга найденной мертвой в квартире поэтессы Инны Тепловой раскрыла подробности трагедии. Об этом сообщает «Абзац».
По словам Марии, Инна была убита.
«Мы работали вместе и дружили. Прощание будет проходить завтра в 12:00 в похоронном доме Калуги. Я очень подавлена этим событием, очень тяжело», — сказала подруга покойной поэтессы.
По факту случившегося региональный СК возбудил уголовное дело. На данный момент правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства смерти Тепловой.
Ранее сообщалось, что член Союза писателей России поэтесса Инна Теплова погибла в возрасте 37 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».