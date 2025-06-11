Умер известный немецкий художник и мастер инсталляций с гвоздями
Bild: Известный мастер инсталляций с гвоздями Гюнтер Юккер умер в возрасте 95 лет
На 96-м году жизни скончался знаменитый немецкий художник, скульптор и мастер инсталляций Гюнтер Юккер. О смерти мастера сообщила немецкая газета Bild.
Как проинформировала семья Юккера, он умер в университетской клинике Дюссельдорфа.
«Гюнтер Юккер умер. По данным его семьи, он скончался в университетской клинике Дюссельдорфа в возрасте 95 лет», — цитирует издание слова его родственников.Причину смерти художника в настоящее время не уточняют.
Юккер получил мировую известность, в частности, благодаря своим инсталляциям, созданным с использованием гвоздей, а также музыкальных инструментов и предметов быта.
Его произведения представлены в крупнейших музеях мира, включая Нью-Йоркский музей современного искусства и музей Соломона Гуггенхайма в США. Работы художника также находятся в Новой национальной галерее в Берлине и галерее Тейт Модерн в Лондоне.
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