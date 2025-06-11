Умер известный немецкий художник и мастер инсталляций с гвоздями

11 июня 2025, 03:27

Bild: Известный мастер инсталляций с гвоздями Гюнтер Юккер умер в возрасте 95 лет

Фото: iStock/SergeyPankratov

На 96-м году жизни скончался знаменитый немецкий художник, скульптор и мастер инсталляций Гюнтер Юккер. О смерти мастера сообщила немецкая газета Bild.





Как проинформировала семья Юккера, он умер в университетской клинике Дюссельдорфа.





«Гюнтер Юккер умер. По данным его семьи, он скончался в университетской клинике Дюссельдорфа в возрасте 95 лет», — цитирует издание слова его родственников.