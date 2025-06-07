Не дожила до свадьбы: при загадочных обстоятельствах умерла 28-летняя «Мисс Эквадор» Мария Аргуэлло

Умерла готовившаяся к свадьбе 28-летняя «Мисс Эквадор» Мария Аргуэлло
Мария Лорена Аргуэлло (Фото: Инстаграм* @lorearguello97)

Полуфиналистка конкурса красоты «Мисс Вселенная Эквадор» Мария Лорена Аргуэлло скончалась в возрасте 28 лет. Об этом информирует портал BioBioChile.



Причина смерти девушки не уточняется. Известно, что Мария Лорена готовилась к свадьбе, которая должна была состояться в ближайшие дни.

Безутешный жених полуфиналистки конкурса красоты рассказал, что у пары «все было готово» к свадебной церемонии.

Смерть Аргуэлло подтвердили представители конкурса красоты. Неожиданная смерть девушки шокировала ее подругу Марию Топик, победительницу конкурса красоты «Мисс Вселенная Эквадор». По словам Топик, Мария всегда поддерживала других и освещала их своим светом.

*Запрещен в РФ

Читайте также:

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 7 2