«Она же проститутка»: миллионер Максим Арцинович попал в любовный капкан

Максим Арцинович (Фото: artsinovich.com)
Год назад миллионер Максим Арцинович ответил на телефонный звонок девушки Елены. Она выразила желание познакомиться с ним и предложила встретиться. Ей на тот момент было 22 года, а ему — 53.
Как пишет «СтарХит», Максим Арцинович — состоятельный мужчина средних лет. У него круг влиятельных друзей, квартира на Остоженке в Москве, люксовые автомобили и возможность отдыхать на дорогих курортах. Для полного счастья не хватало красавицы жены, которая подарила бы ему долгожданных детей. С этой проблемой он обращался в разные брачные агентства. Именно через одно из них Елена и вышла на миллионера.
Мужчина от встречи сначала отказывался, но затем пригласил девушку на ужин. Елена рассказывала, что её папа — успешный бизнесмен, а мама — домохозяйка, заботится о семье, воспитывает младшего брата. Сама Елена якобы окончила Российскую таможенную академию, после чего поступила в ВШЭ. Но главное, что больше всего понравилось Максиму, девушка сразу стала говорить о желании создать семью, родить не менее четырёх детей.
В итоге миллионер влюбился. Осенью прошлого года они с Еленой поехали на юг Франции, и только вернувшись после шикарного путешествия, у них произошла первая близость. Хотя до этого пара встречалась уже несколько месяцев. Зимой девушка уже переехала в ту самую квартиру на Остоженке.
Максим связался с людьми из агентств, попросив рассказать подробно о том, что за девушка находится с ним. То, что он услышал, повергло его в шок.
Обманутый мужчина выгнал девушку и решил рассказать публично о своей трагедии в эфире канала «Россия». Он захотел предостеречь таких же наивных мужчин, как и он, поэтому и рассказал о Елене и её тёмном прошлом.
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Мужчина от встречи сначала отказывался, но затем пригласил девушку на ужин. Елена рассказывала, что её папа — успешный бизнесмен, а мама — домохозяйка, заботится о семье, воспитывает младшего брата. Сама Елена якобы окончила Российскую таможенную академию, после чего поступила в ВШЭ. Но главное, что больше всего понравилось Максиму, девушка сразу стала говорить о желании создать семью, родить не менее четырёх детей.
В итоге миллионер влюбился. Осенью прошлого года они с Еленой поехали на юг Франции, и только вернувшись после шикарного путешествия, у них произошла первая близость. Хотя до этого пара встречалась уже несколько месяцев. Зимой девушка уже переехала в ту самую квартиру на Остоженке.
«Она меня гипнотизировала, хотя я боец с большой историей. До сих пор не понимаю, как меня можно обвести вокруг пальца? А она каждый день говорила, что у неё хорошая семья, братик, бабушка, что она училась в бизнес-школе, что она всё это передаст детям», — рассказал Арцинович.Мир Максима рухнул 10 января, когда Елене неожиданно поступил звонок ночью, а она, думая, что он спит, пошла разговаривать. Бизнесмен подслушал диалог и понял — девушка встречается с другими мужчинами. Они начали выяснять отношения, но Елена стояла на своем и говорила, что это бывший. Тогда Арцинович решил проверить экс-возлюбленную: он связался с ней с фейкового аккаунта, представившись Карлом. Елена стала общаться, а после согласилась встретиться через несколько дней за деньги.
Максим связался с людьми из агентств, попросив рассказать подробно о том, что за девушка находится с ним. То, что он услышал, повергло его в шок.
«Мне сказали: «Как ты с ней встречаешься? Она же проститутка!» Это было 6 марта. Она за последние 5 лет постоянно выезжала на встречи, то в Европу, то в Дубай, у неё и ценник есть», — заявил миллионер.Максим отметил, что после скандала с ним, Елена подняла ценник на встречи с ней до 10 тысяч долларов.
Обманутый мужчина выгнал девушку и решил рассказать публично о своей трагедии в эфире канала «Россия». Он захотел предостеречь таких же наивных мужчин, как и он, поэтому и рассказал о Елене и её тёмном прошлом.
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Анастасия Чубина