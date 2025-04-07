«Фанатка»: жена актёра Кирилла Запорожского узнала о его любовной переписке с девушкой

Кирилл Запорожский (Фото: Instagram*, @kirill_zapo)
Кирилл Запорожский два года как женат. Однако узы брака не остановили актёра завязать онлайн-общение с 21-летней девушкой Региной. Всю историю она рассказала VOICE.
По её словам, их связь началась в ноябре 2024 года, они стали общаться в социальных сетях. Однажды девушка задала Кириллу вопрос о его личной жизни.
Со временем тон общения стал более откровенным. Как рассказал Регина, Кирилл проявлял инициативу.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
«Я у него спрашивала, женат он или нет, на что он ответил, что был в отношениях полтора года назад», — рассказала она.По словам Регины, актёр проявлял к ней интерес, отправлял комплименты и живо реагировал на её фотографии в соцсетях. Она призналась, что не ожидала от этих отношений чего-то серьёзного, но вовлеклась эмоционально.
Со временем тон общения стал более откровенным. Как рассказал Регина, Кирилл проявлял инициативу.
«Он очень хотел встретиться. Не могу сказать, что это было искренне с его стороны, но такие слова были», — отметила девушка.Несмотря на то, что Запорожский писал о своём желании увидеться, встреча так и не состоялась. Запорожский всё откладывал свидание, при этом общение продолжалось.
«Я знала, где у него гастроли, знала, что он недавно в пробке попал в ДТП», — рассказала она. В подтверждение своих слов девушка продемонстрировала голосовые сообщения, в которых актёр делился деталями происшествия и текущим настроением.Первого апреля Регина решила позвонить Кириллу, но он не ответил. Тогда девушке написала жена актёра. Сначала супруга Запорожского представилась родственницей, затем заявила, что является женой и поинтересовалась целью звонка Регины. Когда девушка уклонилась от подробностей, супруга Кирилла предложила собственную.
«Фанатка», — коротко ответила она.На уточнение, действительно ли это сказал сам Кирилл, жена ответила утвердительно. После Регина рассказала супруге актёра, что они близко общались, хотели встретиться. В итоге девушки разошлись на спокойной ноте, но затем ситуация изменилась.
«Кирилл никак не отреагировал на то, что я узнала, просто игнорировал и в дальнейшем закрыл лично от меня сообщения», — рассказала Регина.Девушка заметила, что вскоре после этого Запорожский удалил из друзей не только её, но и других людей.
«У меня есть предположения, что я не единственная, с кем он общался», — сказала Регина.На вопрос о том, что бы она сказала Кириллу сейчас, Регина ответила кратко.
«Я бы гордо прошла мимо, ничего не сказав», — заявила она.Ранее бывшая жена Дмитрия Нагиева Алиса Шер рассказала, как любовница увела его из семьи.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина