71-летняя Любовь Успенская решила заняться стрип-пластикой

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Исполнительница Любовь Успенская объявила, что хочет заняться стрип-пластикой. Ее процитировало агентство «Общественная служба новостей».
Успенская поделилась, что считает стрип-пластику искусством, и уточнила, что поддерживает свою дочь Татьяну Плаксину в стремлении освоить данное танцевальное направление. Артистка объявила, что увлечение девушки никак не связано со стриптизом.
Успенская обратила внимание, что сама бы «взяла пару уроков».
Ранее Никита Джигурда опубликовал в соцсети архивное фото с Пашей Техником после новостей о его смерти и задался странным вопросом. На фото запечатлены сам Джигурда, Техник, шоумен Стас Барецкий и рэпер GOODY.
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«Тем, кто обвиняет Таню в похабных действиях, я советую попытаться залезть на этот шест. Вы там и секунды не продержитесь», — выразила свое мнение 71-летняя исполнительница.
Успенская обратила внимание, что сама бы «взяла пару уроков».
Ранее Никита Джигурда опубликовал в соцсети архивное фото с Пашей Техником после новостей о его смерти и задался странным вопросом. На фото запечатлены сам Джигурда, Техник, шоумен Стас Барецкий и рэпер GOODY.
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Ольга Енгалычева