«Они нас боятся больше, чем мы их»: охотовед назвал главное оружие при встрече с медведем
Охотовед Кречмар: не кричите при встрече с медведем
Российский зоолог, охотовед и писатель Михаил Кречмар дал рекомендации о том, как правильно вести себя при встрече с медведем. По его словам, ключевое значение имеет верная оценка ситуации.
Если хищник ещё не заметил приближения человека, специалист советует не давать о себе знать. Информация приводится RT 17 сентября.
«Не кричать, не пытаться прогнать, а отступить тем же путём, которым пришли, насколько можете... Посидеть, подождать и через полчаса продолжить свой путь. Вы его (медведя. — ред.) больше не увидите — он уйдёт», — пояснил эксперт.В случае, если медведь уже идёт навстречу, Кречмар рекомендует сначала попробовать отпугнуть его обычным человеческим голосом. Нужно избегать крика, так как в нём животное считывает неуверенность.
«Они в большинстве случаев убегают — они нас боятся больше, чем мы их», — отметил он.Если это не помогает, можно использовать сигнальный свисток, пневматический горн с оглушительным звуком или громкую агрессивную музыку на смартфоне. При неэффективности этих мер Кречмар советует снять куртку и поднять её высоко над головой.
«У медведя очень слабое зрение. Он вас воспринимает как неясный силуэт — тот был одного размера, а стал другого, увеличился. Это непонятно. Очень велик шанс, что тогда медведь уйдёт», — объяснил охотовед.При этом специалист подчеркнул, что универсальных инструкций не существует. Любая встреча с медведем сама по себе смертельно опасна.
«Главное ваше оружие — это голова на плечах: думайте, анализируйте, принимайте решение, действуйте», — заключил собеседник.