«Они нас боятся больше, чем мы их»: охотовед назвал главное оружие при встрече с медведем

17 сентября 2026, 19:08

Охотовед Кречмар: не кричите при встрече с медведем

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Российский зоолог, охотовед и писатель Михаил Кречмар дал рекомендации о том, как правильно вести себя при встрече с медведем. По его словам, ключевое значение имеет верная оценка ситуации.





Если хищник ещё не заметил приближения человека, специалист советует не давать о себе знать. Информация приводится RT 17 сентября.





«Не кричать, не пытаться прогнать, а отступить тем же путём, которым пришли, насколько можете... Посидеть, подождать и через полчаса продолжить свой путь. Вы его (медведя. — ред.) больше не увидите — он уйдёт», — пояснил эксперт.

«Они в большинстве случаев убегают — они нас боятся больше, чем мы их», — отметил он.

«У медведя очень слабое зрение. Он вас воспринимает как неясный силуэт — тот был одного размера, а стал другого, увеличился. Это непонятно. Очень велик шанс, что тогда медведь уйдёт», — объяснил охотовед.

«Главное ваше оружие — это голова на плечах: думайте, анализируйте, принимайте решение, действуйте», — заключил собеседник.