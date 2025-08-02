«Они приближаются»: стало известно о летящем на Землю межзвездном объекте

02 августа 2025, 18:53

Учёный Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS достигнет Земли в 2025 году

Фото: iStock/ursatii

Ученый из Гарварда, астроном Ави Лёб заявил о таинственном межзвездном объекте, пролетающем через Солнечную систему, который «может стать катастрофой для Земли». Об этом сообщает Daily Mail.