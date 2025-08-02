«Они приближаются»: стало известно о летящем на Землю межзвездном объекте
Ученый из Гарварда, астроном Ави Лёб заявил о таинственном межзвездном объекте, пролетающем через Солнечную систему, который «может стать катастрофой для Земли». Об этом сообщает Daily Mail.
Ученый отслеживает объект, который получил название 3I/ATLAS, с момента его первого обнаружения 1 июля 2025 года. По его словам, если объект является инопланетным кораблем, то он может нести зонд или даже оружие.
Лёб выразил мнение, что данный объект достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря этого года. Эксперты отметили аномально большие размеры тела для межзвездного объекта.
Ранее астроном Железнов раскрыл, стоит ли ждать встречи с НЛО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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