ЦРУ обнародовало отчет о гибели советских солдат после встречи с НЛО

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Отчет о гибели советских военнослужащих после встречи с НЛО обнародовало американское Центральное-разведывательное управление (ЦРУ). Документ размещен на сайте ведомства США.
Отмечено, что ЦРУ после распада СССР в 1991 году досталось много материалов КГБ, включая файл на 250 страниц, в котором говорилось о нападении инопланетян на воинскую часть в Сибири. Сказано, что в нем были показания очевидцев, чертежи и документальные снимки. Согласно документам, НЛО в форме тарелки появился над воинской частью между 1989 и 1990 годами. Он упал недалеко от базы после попадания ракеты «земля-воздух». Затем из тарелки вышли пять гуманоидов небольшого размера «с большими головами и большими черными глазами».
Два выживших солдата заявляли, что гуманоиды, сблизившись, «слились в один объект» в форме овала, начавшего свистеть и излучать яркий белый свет. Спустя некоторое время он вспыхнул. Тогда 23 солдата, наблюдавшие за происходящим, стали каменными столбами.
В отчете говорится, что останки «окаменевших солдат» и НЛО отправили в секретный подмосковный НИИ. По словам представителя ЦРУ, если данные соответствуют действительности, то случай тревожный. Раньше официально об инциденте никто не заявлял.
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Два выживших солдата заявляли, что гуманоиды, сблизившись, «слились в один объект» в форме овала, начавшего свистеть и излучать яркий белый свет. Спустя некоторое время он вспыхнул. Тогда 23 солдата, наблюдавшие за происходящим, стали каменными столбами.
В отчете говорится, что останки «окаменевших солдат» и НЛО отправили в секретный подмосковный НИИ. По словам представителя ЦРУ, если данные соответствуют действительности, то случай тревожный. Раньше официально об инциденте никто не заявлял.
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Никита Кротов