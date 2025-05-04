«Меня украли, но потом вернули»: Катя Лель рассказала, стоит ли россиянам бояться нашествия НЛО

Катя Лель (фото: Instagram* @katyalelofficial)
Катя Лель известна не только популярными хитами, но и рассказами о встречах с НЛО. Однажды, по словам певицы, пришельцы украли у неё несколько зубов.
Лель в беседе с «МК» рассказала, стоит ли россиянам бояться нашествия НЛО.
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*запрещён в РФ
«Не надо бояться НЛО. Бояться ничего не надо. Меня же они украли, но потом вернули. Если Вас украдут, значит, потом тоже вернут», – отметила исполнительница.При этом Лель предупредила, что во время возможного контакта с инопланетянами важно сразу же обозначить личные границы. Также категорически запрещается позволять пришельцам что-либо забирать.
«Если бы я знала об этом изначально, то, наверное, в свои 16 лет (тогда произошла встреча с НЛО, после которой Лель лишилась зубов – прим. ред.) запретила им. Сказала бы сразу: «Я не даю согласия на это». Но кто знал!», – посетовала артистка.Также Лель обратилась к людям, которые не верят в существование НЛО. Она заявила, что они находятся на низких частотах и не работают над собой и своим сознанием.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова