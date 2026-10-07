Поймавший Чикатило следователь рассказал, что может пролить свет на исчезновение Усольцевых

07 октября 2026, 01:55

Следователь Яндиев призвал метеорологов помочь в поиске следов Усольцевых

Фото: iStock/daniilphotos

Бывший следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, известный по участию в поимке серийных убийц (в том числе Чикатило), поделился соображениями о ходе расследования исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. Его слова цитирует РИА Новости.





По мнению эксперта, наиболее вероятной версией пропажи остаётся криминальная. Яндиев полагает, что, оказавшись в тайге во время дождя, семья могла искать укрытие и зайти в дом к незнакомым людям в одном из ближайших населённых пунктов и именно там столкнуться с опасностью.



Следователь пояснил, как можно сузить круг поиска и восстановить вероятный маршрут семьи. Для этого важно поставить себя на место потерпевших и оценить их возможные действия в непогоду.



«Под дождём бы шли? Нет. А куда они пошли бы? В ближайший населённый пункт. Надо просчитать время до начала дождя. У метеорологов есть полные данные, когда дождь начался, его интенсивность», — сказал Яндиев.