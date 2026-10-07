Победитель чемпионата по сну в Токио получил $14 тыс.
В Токио прошёл чемпионат по профессиональному сну. Главный приз турнира составил около 14 тысяч долларов, пишет AFP.
Соревнование организовала компания по производству матрасов. В состязании приняли участие десятки человек. Все они одновременно легли на кровати и в течение 90 минут должны были уснуть — и сделать это быстрее и крепче остальных. Качество сна оценивали с помощью специальных датчиков, которые фиксировали скорость засыпания, глубину, стабильность и другие параметры отдыха.
Победительницей стала женщина. Она рассказала агентству, что планирует потратить выигрыш на переезд от родителей и покупку кровати «как у принцессы».
Организаторы задумали чемпионат как способ привлечь внимание к проблеме хронического недосыпа в Японии. По словам креативного директора Koala Sleep Japan Риитиро Накамы, идея превратить сон в соревнование — способ мотивировать людей уделять отдыху больше внимания и даже спать вместе, чтобы повысить общий интерес к здоровому сну.
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