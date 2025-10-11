Онищенко оценил перспективу сокращения учебной недели в школах

11 октября 2025, 05:43

Фото: istockphoto / hxdbzxy

О возможных последствиях перехода российских школ на четырёхдневную учебную неделю рассказал академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Его слова цитирует РИА Новости.





По мнению эксперта, такой формат неизбежно приведёт к увеличению ежедневной нагрузки на школьников, поскольку объём образовательной программы остаётся неизменным. Более того, в учебные планы постоянно добавляются новые предметы.



Онищенко подчеркнул, что при переходе на четырёхдневное обучение школьникам придётся начинать занятия в 6 часов утра. Он также напомнил о предыдущем переходе с шестидневной на пятидневную учебную неделю, когда количество уроков не сократилось — они просто были перераспределены между оставшимися днями.



«Когда мы переходили на пятидневное обучение, программа осталась прежней, просто дней стало меньше. Все субботние уроки распределились по другим дням, фактически добавив по одному уроку в каждый день», — пояснил академик.