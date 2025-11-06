Онищенко оценил идею сократить летние каникулы школьников
Онищенко: сокращение летних каникул нельзя распространять на младшие классы
Тема сокращения летних каникул у школьников требует внимания. Это связано с необходимостью платить зарплату учителям. Кроме того, такую идею не стоит применять к начальным классам, считает академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости.
Ранее уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сделать июнь учебным месяцем, сосредоточив внимание на обучении школьников творческим дисциплинам.
«Изучить эту тему, конечно, надо. Рассмотреть в совокупности с нагрузкой. Самое главное, как быть учителям: как им оплачивать это? Ведь у нас по рабочим дням считается зарплата у учителя, не по количеству часов, хотя часы идут тоже в зачет», — сказал он.
Академик РАН также напомнил, что летом в школах проводят ремонтные работы. По его мнению, для некоторых классов возможно уменьшение каникул, однако для других это нецелесообразно.
«Во всяком случае для начальной школы я бы этого не делал. Потому что дети в таком возрасте — для них это очень трудный период. Надо со всех сторон этот вопрос изучать», — добавил Онищенко.