Онищенко оценил идею сократить летние каникулы школьников

06 ноября 2025, 07:49

Онищенко: сокращение летних каникул нельзя распространять на младшие классы

Фото: iStock/Drazen Zigic

Тема сокращения летних каникул у школьников требует внимания. Это связано с необходимостью платить зарплату учителям. Кроме того, такую идею не стоит применять к начальным классам, считает академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости.





Ранее уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сделать июнь учебным месяцем, сосредоточив внимание на обучении школьников творческим дисциплинам.





«Изучить эту тему, конечно, надо. Рассмотреть в совокупности с нагрузкой. Самое главное, как быть учителям: как им оплачивать это? Ведь у нас по рабочим дням считается зарплата у учителя, не по количеству часов, хотя часы идут тоже в зачет», — сказал он.

«Во всяком случае для начальной школы я бы этого не делал. Потому что дети в таком возрасте — для них это очень трудный период. Надо со всех сторон этот вопрос изучать», — добавил Онищенко.