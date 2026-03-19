Диетолог назвал США страной с самым высоким уровнем ожирения среди взрослых
Соединенные Штаты Америки лидируют по распространенности ожирения среди взрослого населения, заявил главный диетолог Северо-Западного федерального округа Хайдерь Шарафетдинов.
Завотделением диетотерапии и болезней обмена веществ в Клинике лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии привел тревожную статистику в ходе пресс-конференции «Ожирение — глобальный вызов XXI века».
По словам эксперта, в США избыточную массу тела имеет фактически все взрослое население — порядка 30–35 процентов. Однако еще более серьезной проблемой является именно клиническое ожирение. Показатели достигли критических значений: среди мужчин этот диагноз имеют 39%, а среди женщин — 41%. В среднем по взрослому населению цифра превышает показатель в 40%.
Шарафетдинов также обратил внимание на ситуацию в Китае, где показатели избыточной массы тела также остаются высокими. У китайских мужчин они варьируются от 32% до 38%, у женщин — от 28% до 34%. Эксперт подчеркнул, что ожирение становится глобальным вызовом для систем здравоохранения многих стран, требуя принятия срочных мер по коррекции питания и образа жизни населения.
