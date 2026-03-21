РЕН ТВ: блогер Лерчек проходит сразу три терапии
Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, проходит сразу три вида терапии в рамках лечения от рак желудка. Об этом РЕН ТВ сообщил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.
По его словам, Валерия получает комплексное лечение, включающее химиотерапию (курс проводится раз в три недели), иммунную и лучевую терапию. Сквиччиарини отметил, что состояние Лерчек сейчас непростое: из‑за лечения у нее очень мало сил и возникают трудности с питанием.
Ранее Чекалина подала официальную жалобу на полицейских, которые, по ее словам, не позволили ей посещать врачей, из-за чего болезнь выявили лишь на поздней стадии. В МВД эти обвинения отвергли.
Читайте также: