Онищенко призвал россиян не ездить в теплые страны на Новый год
Россиянам не нужно ездить на новогодние праздники в теплые страны, так как у организма не хватит времени адаптироваться к новому климату, риск заболеть увеличивается. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Новогодние праздники продлятся целых 12 дней. Они начнутся 31 декабря 2025 года и завершатся 11 января 2026 года.
По словам Онищенко, людям свойственно инертно адаптироваться к изменениям. После поездки в теплые страны, где туристам требуется неделя или полторы для привыкания к новому климату, времени и еде, они возвращаются в холодные и влажные условия. В таких случаях организму снова приходится адаптироваться, отметил он.
Онищенко также предупредил, что пик заболеваемости гриппом в России ожидается после новогодних праздников.
Читайте также: