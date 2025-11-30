Онищенко призвал россиян не ездить в теплые страны на Новый год

30 ноября 2025, 08:57

Онищенко: поездка на Новый год в тёплые страны увеличивает риск заболеть

Фото: iStock/FTiare

Россиянам не нужно ездить на новогодние праздники в теплые страны, так как у организма не хватит времени адаптироваться к новому климату, риск заболеть увеличивается. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.