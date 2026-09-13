Онищенко раскрыл, как можно дожить до 100 лет
Залог долголетия — в бережном отношении к собственному здоровью. Факторы, влияющие на это в беседе с РИА Новости обозначил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По словам эксперта, чтобы дожить до 100 лет, необходимо отказаться от курения и алкоголя, регулярно заниматься спортом и проводить больше времени на свежем воздухе. Кроме того, важную роль играет сбалансированное питание, а также вакцинация против гриппа.
Онищенко также затронул тему перспективных направлений в сфере продления жизни. В частности, он отметил, что важное место сейчас занимает разработка технологий выращивания органов. Биоинженерные решения стремительно развиваются и со временем станут доступнее для широкой публики, утверждает академик.
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