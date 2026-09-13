Онищенко раскрыл, как можно дожить до 100 лет

13 сентября 2026, 04:38

Академик Онищенко: дожить до 100 лет можно отказавшись от вредных привычек

Фото: iStock/PIKSEL

Залог долголетия — в бережном отношении к собственному здоровью. Факторы, влияющие на это в беседе с РИА Новости обозначил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.