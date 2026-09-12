Съёмки киноленты о поисках наполеоновского клада обернулись реальным археологическим открытием

12 сентября 2026, 23:32

В Польше на съёмках исторического фильма о Наполеоне обнаружили кирасу XIX века

Фото: iStock/PeskyMonkey

У дворца в польском населённом пункте Пиляшковицы во время съёмок фильма о Наполеоне обнаружили воинский доспех позапрошлого столетия. Об этом сообщает РЕН ТВ.