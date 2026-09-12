Съёмки киноленты о поисках наполеоновского клада обернулись реальным археологическим открытием
У дворца в польском населённом пункте Пиляшковицы во время съёмок фильма о Наполеоне обнаружили воинский доспех позапрошлого столетия. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Участник процесса Веслав Андрисяк, увязнув в грязи почти по пояс, случайно нащупал массивный металлический предмет — им оказалась кираса кавалериста XIX века. Доспех неплохо сохранился: этому поспособствовали влажная среда и дефицит кислорода.
Эксперты предполагают, что кираса могла быть частью экипировки немецкой гвардейской кавалерии. Помимо доспеха, на месте обнаружили элементы старинных скульптур и фурнитуру прошлых лет.
Артефакт направят на реставрацию. Специалисты рассчитывают отыскать на нём клеймо, которое поможет установить владельца. По завершении работ кирасу планируют передать в экспозицию музея Силезского дома в Жибице.
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