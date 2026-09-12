Высокие темпы развития искусственного интеллекта вызвали тревогу у глав крупнейших ИИ-компаний

12 сентября 2026, 23:59

Главы ведущих ИИ‑компаний решили снизить темы развития искусственного интеллекта

Фото: iStock/KamiPhotos

Глава Anthropic Дарио Амодей в субботу выступил с призывом замедлить создание более мощных ИИ‑моделей, обосновав это необходимостью обеспечить безопасность технологий. Идею поддержал не только основатель SpaceX Илон Маск, но и руководитель OpenAI Сэм Альтман.