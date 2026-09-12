Срок замены счетчиков электричества сократят в России

12 сентября 2026, 21:16

РИА Новости: в России сократят срок пришедших в негодность электросчетчиков

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

С 1 января 2027 года в России вступают в силу изменения, согласно которым предельный срок замены вышедших из строя, утраченных или отсутствующих электросчетчиков сокращается с шести до трех месяцев. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.