Срок замены счетчиков электричества сократят в России
С 1 января 2027 года в России вступают в силу изменения, согласно которым предельный срок замены вышедших из строя, утраченных или отсутствующих электросчетчиков сокращается с шести до трех месяцев. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
По его словам, обязанность по замене прибора учета возлагается не на собственников жилья, а на гарантирующего поставщика электроэнергии в многоквартирных домах или на сетевую организацию в частном секторе. Информация появилась 11 сентября.
Якубовский отметил, что нововведения направлены на то, чтобы люди не оставались надолго без исправного прибора учета и быстрее получали новый. Он рекомендовал при выходе счетчика из строя сразу официально уведомлять энергокомпанию, в том числе через личный кабинет, чтобы зафиксировать дату обращения — с нее начнет исчисляться установленный срок. Депутат также напомнил, что при нарушении энергокомпанией сроков замены и отсутствии реакции на обращение потребителя к стоимости электроснабжения может применяться понижающий коэффициент — при соблюдении предусмотренной процедуры.
При этом ускоренный трехмесячный срок действует только в случаях отсутствия, утраты или неисправности прибора либо истечения срока его эксплуатации. Если же завершился межповерочный интервал, применяются отдельные правила поверки и замены, и срок не сокращается автоматически — он определяется с учетом конкретного основания, заключил Якубовский.
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