Онищенко раскрыл секрет красоты россиянок

Онищенко: секрет красоты россиянок заключается в разнообразном генофонде страны
Секрет красоты россиянок заключается в разнообразном генофонде страны и здоровом образе жизни. Об этом рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Независимая организация World Population Review составила рейтинг стран с самыми красивыми женщинами, и Россия заняла в нём четвёртое место.
«Наши женщины — самые красивые, никакое не четвертое, а первейшее место! Наша страна — это плавильня генофондов, у нас нет кровосмешения, как у других малочисленных народов. У нас одних только наций — 130, это огромный запас», — пояснил Онищенко.
По словам министра, внешняя привлекательность человека определяется не только генетическими факторами, но и образом жизни, а также отказом от вредных привычек. Академик отметил, что в настоящее время наблюдается тенденция к здоровому образу жизни, что положительно сказывается на рождаемости здоровых и красивых детей.
Онищенко подчеркнул, что красота напрямую связана с состоянием здоровья. Репродуктивное и генетическое здоровье являются основой для этой красоты, закладывая её фундамент, подытожил он.