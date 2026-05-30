Врач назвал главные способы борьбы с аллергией
Аллергикам рекомендуется ограничить пребывание на улице в пиковые часы распространения пыльцы. Об этом заявил РИА Новости профессор кафедры педиатрии Клинического института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова Сеченовского университета Минздрава России Павел Бережанский.
Чтобы справиться с аллергией, нужно минимизировать контакт с пыльцой. Не рекомендуется находиться на улице в часы, когда концентрация пыльцы максимальна, например, утром. После дождя на улице становится безопаснее для аллергиков. Важно использовать солнцезащитные очки, чтобы пыльца не попадала в глаза. Бережанский советует аллергикам применять кондиционеры и очистители воздуха с фильтрами тонкой очистки.
В домашних условиях рекомендуется закрывать окна, регулярно проводить влажную уборку и промывать нос. После возвращения с улицы необходимо принимать душ, чтобы избавиться от пыльцы на коже. Если вы выходите на прогулку с домашними животными, обязательно мойте их, так как на шерсти может оставаться пыльца.
Бережанский подчеркнул, что аллергикам следует консультироваться с врачом для подбора индивидуальных средств неотложной помощи. Самостоятельный приём препаратов без рекомендации специалиста недопустим.
