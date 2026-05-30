Терапевт назвала безопасную дозу спиртного при приеме лекарств
Безопасной дозы спиртного при приеме любых медикаментов нет, даже бокал вина способен изменить распределение лекарства в организме. Об этом заявила терапевт высшей категории «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик в беседе с «Лентой.ру».
Врач порекомендовала избегать употребления алкоголя вместе со снотворным, так как это сочетание может привести к проблемам с дыханием, вплоть до его остановки во время сна. Кроме того, возможны резкое снижение артериального давления, замедление сердечного ритма и нарушение кровообращения.
Аналогичные побочные эффекты могут возникнуть при совместном приеме алкоголя с барбитуратами, а также антигистаминными препаратами первого поколения, такими как димедрол, супрастин или тавегил. Это касается и сильных обезболивающих на основе опиоидов, некоторых антидепрессантов и нейролептиков, подчеркнула Чистик.
Терапевт предупредила, что при сочетании алкоголя с растительными средствами, такими как препараты с валерианой, пустырником или мелатонином, могут возникнуть непредсказуемые реакции: от чрезмерного расслабления до парадоксального возбуждения.
