Онищенко: вейпы в России давно пора запретить
Академик РАН Геннадий Онищенко выступил с жестким заявлением о вейпах в России. Об этом пишет РИА Новости.
Он считает, что пора полностью запретить эти устройства. В беседе с РИА Новости профессор отметил, что вейпы представляют серьезную угрозу для здоровья.
Онищенко подчеркнул, что табачная мафия будет противиться любым запретам. Он напомнил, что они содержат множество опасных веществ, которые могут вызывать болезни, включая пневмонию. Несмотря на то что разговоры о запрете ведутся давно, власти лишь приравняли их к табачной продукции.
Академик также отметил, что аргументы о налогах неуместны. По его словам, вред от вейпов значительно превышает возможные поступления в бюджет. Онищенко призвал к немедленным действиям и запрету этого опасного продукта.
