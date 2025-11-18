Стало известно, какие горнолыжные курорты россияне бронируют чаще всего

18 ноября 2025, 10:28

«Роза Хутор», Шерегеш и Сочи — лидеры по бронированию на горнолыжный сезон

Фото: Istock/LARISA DUKA

Новый горнолыжный сезон в России стартует в начале декабря. Эксперты ожидают стабильный поток туристов, несмотря на рост цен.





В разговоре с «NEWS.ru» вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян заявил, что популярные курорты — «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» в Сочи, «Шерегеш» и «Манжерок» — лидеры для семейного отдыха.

«В европейской части России те, кто побогаче, поедут на «а Хутор», остальные полетят в «Кукисвумчорр» под Кировском, в «Архыз», Приэльбрусье или на Домбай», — сказал эксперт.

