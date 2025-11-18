Стало известно, какие горнолыжные курорты россияне бронируют чаще всего
«Роза Хутор», Шерегеш и Сочи — лидеры по бронированию на горнолыжный сезон
Новый горнолыжный сезон в России стартует в начале декабря. Эксперты ожидают стабильный поток туристов, несмотря на рост цен.
В разговоре с «NEWS.ru» вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян заявил, что популярные курорты — «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» в Сочи, «Шерегеш» и «Манжерок» — лидеры для семейного отдыха.
«В европейской части России те, кто побогаче, поедут на «а Хутор», остальные полетят в «Кукисвумчорр» под Кировском, в «Архыз», Приэльбрусье или на Домбай», — сказал эксперт.Сезон откроется 22 ноября в Шерегеше, 1 декабря — на Кавказе. «Роза Хутор» запустит канатные дороги с 1 декабря, а трассы начнут работу с 19 декабря. Цены в новом сезоне вырастут примерно на 15%. Аренда квартиры на новогодние праздники будет стоить в среднем 7040 рублей в сутки, загородного дома — 17 830 рублей. Ски-пасс обойдётся от 5000 рублей в день.
Эксперты советуют оформлять медицинскую страховку для активного отдыха. Сэкономить помогут раннее бронирование, аренда снаряжения в городе и изучение акционных предложений на сайтах курортов.