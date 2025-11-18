Рустам Рептилоид и его отец вышли из ООО «Звезда» после судебного спора

18 ноября 2025, 11:25

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Комик Рустам Рептилоид и его отец вышли из ООО «Звезда», контроль над фирмой получил новый владелец Мурат Гаунов. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, компания оказалась должна курорту «Нальчик» более 1,6 миллионов рублей по аренде и процентам после того, как проиграла спор в суде. При этом курорт требовал выплатить порядка 7,3 миллиона рублей.





«По итогу суд взыскал с ООО "Звезда" 1,484 млн руб. основного долга, почти 74 тыс. руб. процентов и госпошлину, а также обязал выплатить 80 тыс. руб. за проведенную экспертизу и вернуть истцу 166 тыс. руб. излишне уплаченной госпошлины», — говорится в сообщении.