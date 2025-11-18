Верховный суд рассказал, когда можно избежать наказания за неуплату штрафа

18 ноября 2025, 11:15

Верховный суд: режим ЧС позволяет избежать наказания за неуплату штрафа

Фото: iStock/Дина Орлова

Верховный суд России рассматривает проект постановления, который может изменить подход к уплате административных штрафов. Теперь граждане смогут избежать ответственности за несвоевременную оплату, если представят убедительные причины. Об этом пишет РИА Новости.