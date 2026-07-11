Онищенко высказался о продолжительности жизни в России
Онищенко: средняя продолжительность жизни в России должна вырасти до 81 года
Прогноз по продолжительности жизни в РФ озвучил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Его слова цитирует РИА Новости.
Средняя продолжительность жизни, как утверждает эксперт, является ключевым показателем, отражающим уровень качества жизни в стране. Поэтому в перспективе на следующие десять лет необходимо добиться значительных результатов.
«К 2030 году мы должны достигнуть показателя 78 лет, а к 2036 году — 81 год», — сказал Онищенко.
Академик отметил, что за прошедшее время продолжительность жизни россиян уже выросла примерно на 20 лет. Такой результат стал возможен благодаря успешной борьбе с множеством инфекционных заболеваний и масштабной вакцинации населения.
При этом эксперт подчеркнул, что на продолжительность жизни влияет не только работа системы здравоохранения, но и личные усилия самого человека. Существенную роль играют образ жизни, уровень физической активности, рацион питания и отдельные привычки.