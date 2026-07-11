Онищенко высказался о продолжительности жизни в России

11 июля 2026, 03:26

Онищенко: средняя продолжительность жизни в России должна вырасти до 81 года

Фото: istockphoto/PIKSEL

Прогноз по продолжительности жизни в РФ озвучил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Его слова цитирует РИА Новости.





Средняя продолжительность жизни, как утверждает эксперт, является ключевым показателем, отражающим уровень качества жизни в стране. Поэтому в перспективе на следующие десять лет необходимо добиться значительных результатов.



«К 2030 году мы должны достигнуть показателя 78 лет, а к 2036 году — 81 год», — сказал Онищенко.