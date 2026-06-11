Онищенко предупредил о росте риска кишечных инфекций в августе

11 июня 2026, 08:19

Онищенко: вероятность заражения кишечной инфекцией в России возрастает в августе

Фото: iStock/nensuria

В августе увеличивается риск заражения кишечными инфекциями. Это связано с тем, что на рынках появляется большое количество овощей и фруктов. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.