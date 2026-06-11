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Онищенко предупредил о росте риска кишечных инфекций в августе

Онищенко: вероятность заражения кишечной инфекцией в России возрастает в августе
Фото: iStock/nensuria

В августе увеличивается риск заражения кишечными инфекциями. Это связано с тем, что на рынках появляется большое количество овощей и фруктов. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.



Эксперт отметил, что нет необходимости отказываться от отпуска из-за сезонных всплесков инфекций. Важно лишь тщательно подготовиться и соблюдать необходимые меры предосторожности.

Согласно рекомендациям Онищенко, следует избегать посещения стран Юго-Восточной Азии в отпускной период из-за климатических различий. В пределах России можно свободно путешествовать, однако необходимо учитывать региональные особенности.

Так, в текущем году наблюдается повышенная активность клещей, однако это не должно становиться препятствием для поездки. Главное — знать, как правильно защититься от укусов, добавил академик РАН.

Екатерина Коршунова

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