Врач призвал взрослых не увлекаться дневным сном
Врач-терапевт Европейского медицинского центра, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Эсаки Хаджимэ считает, что взрослым с привычным режимом дня не стоит ложиться спать после пробуждения утром до вечера. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, короткий отдых днем нужен прежде всего тем, кто регулярно недобирает ночные 7–8 часов. В такой ситуации допустим сон продолжительностью до 30 минут. Хаджимэ уточнил, что сделать это лучше до 17:00. После обеда и приема пищи, по его оценке, засыпать нежелательно, поскольку это может сбить вечерний режим и ухудшить ночное засыпание.
Порядок сна напрямую влияет на здоровье человека, потому что именно во время него организм восстанавливает силы, регулирует работу нервной системы и поддерживает обмен веществ. Если человек ложится и встает примерно в одно и то же время, его биологические часы работают стабильно: улучшается качество сна, легче просыпаться по утрам, сохраняется бодрость в течение дня. При правильном режиме мозг лучше обрабатывает информацию, укрепляется память, повышается концентрация внимания и снижается уровень стресса.
Нарушение порядка сна, наоборот, может привести к ухудшению самочувствия. Когда человек поздно ложится, часто просыпается ночью или спит слишком мало, организм не успевает полноценно восстановиться. Из-за этого появляются усталость, раздражительность, снижение работоспособности и ослабление иммунитета. Длительный недосып также повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с весом, нарушений обмена веществ и эмоциональных расстройств. Таким образом, регулярный и достаточный сон является важным условием сохранения физического и психического здоровья.
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