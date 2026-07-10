Врач призвал взрослых не увлекаться дневным сном

10 июля 2026, 09:25

Терапевт Хаджимэ: Взрослым людям с нормальным графиком лучше не спать днем

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Врач-терапевт Европейского медицинского центра, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Эсаки Хаджимэ считает, что взрослым с привычным режимом дня не стоит ложиться спать после пробуждения утром до вечера. Об этом пишет РИА Новости.