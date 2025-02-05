Онколог Каприн рассказал про первые признаки рака

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В мире прослеживается тенденция к увеличению больных раком. По официальным данным ВОЗ, только за последние 10 лет прирост по онкологии составил приблизительно 15 %. Болезнь может возникнуть в абсолютно любом органе и ткани.
Заместитель главного врача по онкологии «Одинцовской областной больницы», главный онколог Министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Иван Каприн в беседе с «Радио 1» заявил, что чувствование онкологических симптомов означает запущенность болезни.
По его словам, именно поэтому нужно проходить диспансеризацию — она является ключевой точкой отсчета.
Каприн добавил, что в 98 случаях на ранних стадиях онкологию можно вылечить, поэтому не стоит медлить с диагностикой.
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«К сожалению, когда человек чувствует симптомы и обращается к онкологу, это уже означает запущенность — третья или четвертая стадия. Потому что заболевание никак вначале себя не показывает. Оно очень тихое, долго сидит и растет», — объяснил эксперт.
По его словам, именно поэтому нужно проходить диспансеризацию — она является ключевой точкой отсчета.
«Скрининг можно сделать по семи позициям: рак желудка, рак молочной железы, рак кожи, рак легких, рак простаты, рак шейки матки, колоректальный рак. И не стоит бояться диагноза: каждый должен понимать, что борьба за жизнь — длинный путь. И должен понимать, какие трудности будут на пути. Нормально, что людям страшно. Но чем раньше мы выявим, тем больше шансов вылечить болезнь радикально и забыть про нее», — прокомментировал врач.
Каприн добавил, что в 98 случаях на ранних стадиях онкологию можно вылечить, поэтому не стоит медлить с диагностикой.
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Анастасия Панченко