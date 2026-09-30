Невролог предупредила россиян об ухудшающих сон привычках
Невролог Лидия Чижикова в интервью «Ленте.ру» рассказала, какие привычки ухудшают сон. По ее словам, сильный вред наносит использование гаджетов на ночь.
Когда человек смотрит сериалы в кровати или листает ленту соцсетей перед засыпанием, синий свет экрана препятствует выработке мелатонина — гормона, отвечающего за сон. Если это происходит регулярно, биологические часы сбиваются, и нормальный отдых организма становится невозможным, подчеркнула она.
Согласно мнению специалиста, курение также негативно влияет на сон. Никотин, являясь алкалоидом и психоактивным веществом, действует как стимулятор: он увеличивает частоту сердечных сокращений, артериальное давление и возбуждает нервную систему, что препятствует возникновению сонливости и нарушает структуру сна, особенно если курить перед засыпанием.
Чижикова отметила, что обильная еда и питье — одни из самых недооцененных факторов, мешающих качественному сну. После плотного ужина обмен веществ ускоряется, что противоречит процессу засыпания, добавила невролог.
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