Невролог предупредила россиян об ухудшающих сон привычках

30 сентября 2026, 08:12

Невролог Чижикова: Использование гаджетов на ночь сильно вредит сну

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Невролог Лидия Чижикова в интервью «Ленте.ру» рассказала, какие привычки ухудшают сон. По ее словам, сильный вред наносит использование гаджетов на ночь.