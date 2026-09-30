Раскрыто, почему нельзя плевать в глаз при ячмене

30 сентября 2026, 09:51

Врач Миргородская: лечебного эффекта у плевков в глаз при ячмене нет

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Механическое выдавливание, прокалывание или прогревание ячменя способствует распространению инфекции, а применение спирта, йода и других агрессивных веществ может привести к раздражению и химическому ожогу. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-офтальмолог, офтальмохирург «СМ-Клиника», к. м. н. Светлана Миргородская.