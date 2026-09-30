Раскрыто, почему нельзя плевать в глаз при ячмене
Механическое выдавливание, прокалывание или прогревание ячменя способствует распространению инфекции, а применение спирта, йода и других агрессивных веществ может привести к раздражению и химическому ожогу. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-офтальмолог, офтальмохирург «СМ-Клиника», к. м. н. Светлана Миргородская.
По ее словам, нельзя плевать в глаз при ячмене: этот метод не имеет лечебного эффекта и может привести к дополнительному инфицированию, так как слюна содержит микроорганизмы. Ячмень представляет собой острое воспаление, чаще всего бактериального происхождения, затрагивающее волосяной фолликул ресницы или железу века. Офтальмолог подчеркнула, что болезненная припухлость требует бережного ухода.
Врач отметила, что один из наиболее рискованных домашних способов лечения — это выдавливание или прокалывание ячменя иглой. Не следует пытаться самостоятельно вскрывать гнойник, даже если он приобрел белый или желтоватый оттенок, поскольку это может повредить веко и способствовать распространению инфекции.
В случае необходимости вскрытия гнойника процедуру должен проводить только офтальмолог. Кроме того, не рекомендуется прижигать воспаленный участок спиртом, йодом или зеленкой, а также использовать чеснок, добавила Миргородская.
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