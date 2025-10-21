«Таня, ты кому отдала свою дочь?»: Боня рассказала, что её экс-подруга — мать Авроры Кибы

21 октября 2025, 11:56

Виктория Боня заявила, что Аврора Киба — дочь её бывшей лучшей подруги

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Выяснилось, что возлюбленная Григория Лепса, Аврора Киба, является дочерью бывшей подруги Виктории Бони.





Телеведущая рассказала в соцсетях, что раньше они были близки — вместе жили и ели с одной тарелки. Теперь, по словам Бони, получается, что и заниматься эскортом должны были вместе.



Звезда «Дома-2» обратилась к бывшей подруге с призывом повоспитывать дочь, которая, по её мнению, должна уметь отвечать за свои слова.





«Когда вот эта девушка молодая, которая встречается с Лепсом, который старше её на полвека, рассказывала историю о том, какая я там была проститутка, за сколько я спала. В то время, когда, кстати, она ещё даже не родилась. И что самое интересное, её мама была моей лучшей подругой, которая жила и спала у меня дома в кровати не один год. Получается, если я там чем-то зарабатывала, мама, наверное, тоже чем-то зарабатывала, да? Абсурд», — сказала Виктория.

«Таня, ты кому отдала свою дочь? Просто мужику, который на полвека её старше. И попроси её, чтобы она училась за свои слова отвечать. Я знаю, что ты будешь смотреть эту сторис», — обратилась телеведущая к бывшей подруге.