«Она всегда главная звезда»: Дмитриенко восхитился Пересильд и снова подогрел слухи о романе
Ваня Дмитриенко признался, что мечтает сняться с Анной Пересильд в одном фильме
Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд вновь стали центром внимания — поклонники уверены, между ними не просто дружба.
Певец пришёл поддержать актрису на премьере фильма «Алиса в стране чудес» и в разговоре с журналистами не скрывал восхищения. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
«Её работа — это миллион из десяти. Аня очень крутая! Она всегда и везде главная звезда. Я стараюсь дарить ей цветы вне зависимости от того, какой у неё сегодня день», — признался артист.Дмитриенко добавил, что хотел бы сыграть вместе с Пересильд в одном фильме и не отказался бы взять у неё пару уроков актёрского мастерства.