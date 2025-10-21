«Она всегда главная звезда»: Дмитриенко восхитился Пересильд и снова подогрел слухи о романе

21 октября 2025, 12:18

Ваня Дмитриенко признался, что мечтает сняться с Анной Пересильд в одном фильме

Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* / @dmitrienko_vanya)

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд вновь стали центром внимания — поклонники уверены, между ними не просто дружба.





Певец пришёл поддержать актрису на премьере фильма «Алиса в стране чудес» и в разговоре с журналистами не скрывал восхищения. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



