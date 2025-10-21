Жена Юры Борисова показала нежные фото с детьми и развеяла слухи о разводе
В Сети активно обсуждают возможное расставание актёра Юры Борисова с супругой Анной Шевчук. Более того, появились слухи о предполагаемом романе артиста с одной из его поклонниц.
Однако Анна, похоже, решила поставить точку в этих разговорах — в День отца она опубликовала трогательные семейные снимки.
На фото Юра Борисов запечатлён в Москве, крепко обнимающий дочерей и искренне улыбающийся в объектив. Атмосфера кадров — тёплая и домашняя, словно опровергающая все слухи о кризисе в семье.
Продюсер Сергей Дворцов в комментарии для Aif.ru отметил, что подобные разговоры о разводе часто используются как медийный трюк. По его мнению, никаких реальных доказательств разлада нет — это просто очередной инфоповод, созданный на пустом месте.
Читайте также: