Жена Юры Борисова показала нежные фото с детьми и развеяла слухи о разводе

21 октября 2025, 12:10

Жена Юры Борисова ответила на слухи о разрыве трогательными семейными кадрами

Юра Борисов с женой Анной Шевчук (Фото: Фото: Instagram* / @annashevchuk_a)

В Сети активно обсуждают возможное расставание актёра Юры Борисова с супругой Анной Шевчук. Более того, появились слухи о предполагаемом романе артиста с одной из его поклонниц.