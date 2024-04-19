Онколог Пылёв рассказал, от чего может развиться злокачественная опухоль в родинках

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Три года назад российские врачи смогли удалить на лице девочки из США родимое пятно, которое отказались удалять в Америке, потому что это был тяжелый случай: родинка могла спровоцировать рак. Пятно смог успешно удалить краснодарский хирург Павел Попов в 2021 году. Однако на лице девочки остались рубцы от лазера, её глаза стали плохо закрываться, и родители решили поехать на повторную операцию в Санкт-Петербург. Впереди у девочки еще 5 этапов эстетичного лечения.
Врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Еuroonco» Андрей Пылёв в беседе с «Радио 1» объяснил, как по внешним признакам определить опасность родинок.
Также врач-онколог отметил, что лучший способ узнать о свой родинке — сделать диагностику.
По мнению Андрей Пылёва, повлиять на развитие злокачественной опухоли могут два фактора: тайная хроническая травматизация и ультрафиолетовое излучение.
В завершении беседы врач-онколог уточнил, что сама операция по удалению родинок не представляет никаких сложностей и не требует особого оборудования. Это либо обычный хирургический метод с помощью скальпеля и хорошего сдобного материала, либо с помощью электроножа, заключил Андрей Пылёв.
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«Родинки все разные, есть те, которые никакой опасности не представляют, а есть те, которые теоретически могут стать злокачественными. Вот признаки изменения в родимых пятнах, которые должны насторожить человека: изменение цвета, формы, быстрый рост, появление мокнущей поверхности, выпадение волос, какие-то болевые ощущения или зуд. Это повод для обследования», — сказал эксперт.
Также врач-онколог отметил, что лучший способ узнать о свой родинке — сделать диагностику.
«Если родинка потенциально проблемная, мы знаем, что это не зло, но вероятность проблем существует, то лучшая профилактика — удаление. Для того, чтобы эти родинки диагностировать, выполняется дерматоскопия — исследование, которое позволяет их визуализировать под большим увлечением. Бывает оптическая дерматоскопия, когда это делают с помощью оптического прибора, а бывает цифровая, когда мы выводим на большой экран и видим все нюансы. С помощью такого исследования мы окончательно понимаем, представляет ли это родинка какую-то проблему или нет», — сказал специалист.
По мнению Андрей Пылёва, повлиять на развитие злокачественной опухоли могут два фактора: тайная хроническая травматизация и ультрафиолетовое излучение.
«Тайная хроническая травматизация — это, например, если родинка трётся о белье постоянно, а ультрафиолетовое излучение — это загар, поэтому людям с бледной кожей и большим количеством родинок мы не рекомендуем загорать под прямыми солнечными лучами, советуем пользоваться кремами защиты», — отметил собеседник.
В завершении беседы врач-онколог уточнил, что сама операция по удалению родинок не представляет никаких сложностей и не требует особого оборудования. Это либо обычный хирургический метод с помощью скальпеля и хорошего сдобного материала, либо с помощью электроножа, заключил Андрей Пылёв.
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Анастасия Бондарева