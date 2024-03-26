Россиянам раскрыли, как вылечить рак на 100%

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Терапевт Кристина Заплавнова заявила, что добиться полной пятилетней выживаемости при онкологии можно, выявив заболевание на нулевой или первой стадиях.
«Нулевая стадия: опухоль небольшая, находится там, где возникла изначально, не прорастает в соседние ткани. Такие новообразования просто удалить. Практически у 100% пациентов удаётся добиться ремиссии. Первая стадия: небольшая опухоль в пределах одного органа, немного больше нулевой. Её относительно просто лечить, пятилетняя выживаемость приближается к 100%», — пояснила в беседе с NEWS.ru Заплавнова.
Ранее онколог Сергей Пикулин рассказал, что головная боль, тошнота, нарушение слуха или зрения могут указывать на наличие рака мозга.
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