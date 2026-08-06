Онколог предупредил курильщиков о риске рака мочевого пузыря

06 августа 2026, 09:55

Онколог Шринивасалу: У курильщиков в 3-4 раза выше риск рака мочевого пузыря

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

Врач-онколог Виджай Кумар Шринивасалу заявил, что табакокурение увеличивает вероятность развития рака мочевого пузыря в три-четыре раза. Об этом сообщает The Times of India.