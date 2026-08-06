Онколог предупредил курильщиков о риске рака мочевого пузыря
Врач-онколог Виджай Кумар Шринивасалу заявил, что табакокурение увеличивает вероятность развития рака мочевого пузыря в три-четыре раза. Об этом сообщает The Times of India.
Специалист пояснил, что опасность для мочевыводящей системы часто остаётся без внимания. Сигаретный дым содержит свыше 70 канцерогенных соединений, среди них ароматические амины, нитрозамины, бензол, мышьяк, кадмий и полициклические углеводороды.
Вредные вещества попадают в кровь, затем почки выводят их вместе с мочой. При контакте с внутренней оболочкой пузыря токсичные соединения способны повреждать клетки и запускать злокачественные изменения.
Шринивасалу добавил, что у курящих людей воспалительные заболевания мочеполовой системы встречаются примерно в 150 раз чаще.
Курение значительно повышает риск развития онкологических заболеваний. Табачный дым содержит десятки канцерогенных веществ, которые могут повреждать клетки и их ДНК. Помимо рака лёгких, курение связано с опухолями полости рта, гортани, пищевода, поджелудочной железы, почек и мочевого пузыря.
Никотин вызывает зависимость, из-за которой человеку бывает трудно отказаться от сигарет даже при понимании последствий. Он влияет на нервную систему, повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Регулярное употребление табака создаёт устойчивую физическую и психологическую потребность в курении.
Курение наносит серьёзный вред сердцу и сосудам. Оно способствует сужению сосудов, образованию атеросклеротических бляшек и повышению свёртываемости крови. В результате увеличивается вероятность инфаркта, инсульта и других болезней сердечно-сосудистой системы.
Дым раздражает дыхательные пути и ухудшает работу лёгких. У курящих людей чаще возникают хронический кашель, одышка, бронхит и хроническая обструктивная болезнь лёгких. Снижается выносливость: организму становится сложнее получать достаточно кислорода при физической нагрузке.
Вред от курения касается не только самого курильщика, но и окружающих. Пассивное курение также связано с повышенным риском болезней сердца, лёгких и некоторых видов рака, особенно у детей и беременных. Отказ от сигарет приносит пользу в любом возрасте: постепенно снижаются риски заболеваний и улучшается работа организма.
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