Ортопед назвала главные правила выбора школьного ранца

06 августа 2026, 09:27

Ортопед Семёнова: Школьный ранец должен весить не более 15% массы тела ребёнка

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Врач травматолог-ортопед и врач ЛФК Карина Семёнова напомнила: вес полностью собранного ранца не должен превышать 10–15% массы ребёнка. Перегруженная сумка способна вызвать усталость, дискомфорт в шее, плечах и пояснице, а ещё закрепить привычку сутулиться.