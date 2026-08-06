Ортопед назвала главные правила выбора школьного ранца
Врач травматолог-ортопед и врач ЛФК Карина Семёнова напомнила: вес полностью собранного ранца не должен превышать 10–15% массы ребёнка. Перегруженная сумка способна вызвать усталость, дискомфорт в шее, плечах и пояснице, а ещё закрепить привычку сутулиться.
В беседе с Life.ru специалист уточнила, что рюкзак нужно подбирать по росту школьника. Верхняя часть должна находиться не выше плеч, нижняя — не опускаться за поясницу. Надпись «ортопедический» на изделии не гарантирует пользы для осанки: важнее плотная посадка, малый вес и точная регулировка лямок.
Семёнова советует выбирать широкие мягкие лямки и носить их на обоих плечах. Грудная застёжка удержит их на месте, а поясной ремень пригодится детям, которым приходится долго идти с тяжёлой сумкой. Врач рекомендует регулярно убирать из ранца лишние вещи и следить за физической активностью ребёнка.
Собирая ребёнка в первый класс, начните с базовых вещей: удобной школьной формы или повседневной одежды, сменной обуви в мешке, спортивной формы для физкультуры и небольшой бутылки для воды. Одежду лучше выбирать из дышащих тканей, без сложных застёжек — первокласснику важно уметь быстро переодеваться самостоятельно.
Особое внимание уделите ранцу. Он должен подходить ребёнку по росту, плотно прилегать к спине и иметь широкие регулируемые лямки. Не стоит покупать слишком большой и тяжёлый портфель «на вырост»: пустой ранец должен быть лёгким, а его нижний край — не опускаться ниже поясницы.
Канцелярские принадлежности лучше приобретать по списку от школы или учителя. Обычно первокласснику нужны тетради в клетку и узкую линейку, простые и цветные карандаши, ручки, ластик, точилка, линейка, пенал, альбом, краски, кисти, клей и цветная бумага. Все вещи полезно подписать, чтобы они не потерялись в первые недели учёбы.
Не менее важна психологическая подготовка. Заранее обсудите с ребёнком, как будет проходить день, покажите дорогу до школы, познакомьте с будущим распорядком и потренируйтесь собирать ранец вечером. В первые дни поддерживайте первоклассника, хвалите за самостоятельность и не перегружайте его дополнительными занятиями.
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