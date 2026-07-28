Онколог предупредил о тревожной тенденции среди опухолей головы и шеи
Академик РАН, директор Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета Игорь Решетов сообщил, что рак ротоглотки становится самой частой злокачественной опухолью среди заболеваний головы и шеи. Эксперт связывает эту тенденцию с распространением вируса папилломы человека и вируса Эпштейна — Барр. Об этом сообщает ТАСС.
По распространенности эта группа заболеваний сопоставима с раком молочной железы. Решетов отметил, что опухоли ротоглотки существенно влияют на качество жизни пациентов.
Профилактика рака не даёт стопроцентной гарантии, но здоровый образ жизни заметно снижает риски. Основу рациона должны составлять овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, рыба, орехи и нежирные источники белка. Важно поддерживать нормальный вес, пить достаточно воды и не злоупотреблять сахаром, солёной и сильно переработанной пищей. Полезно ограничить красное и особенно переработанное мясо — колбасы, сосиски, бекон, копчёности.
Самое важное — полностью отказаться от курения и любых табачных изделий, включая вейпы и системы нагревания табака. Алкоголь также повышает риск ряда онкологических заболеваний, поэтому безопаснее не употреблять его вовсе или максимально сократить. Следует защищать кожу от чрезмерного солнца: использовать солнцезащитные средства, не злоупотреблять солярием и избегать ожогов. Важно соблюдать осторожность при работе с химикатами, пылью и другими потенциально вредными веществами.
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