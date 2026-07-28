Онколог предупредил о тревожной тенденции среди опухолей головы и шеи

28 июля 2026, 09:17

Врач Решетов назвал ВПЧ одной из причин роста рака ротоглотки

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Академик РАН, директор Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета Игорь Решетов сообщил, что рак ротоглотки становится самой частой злокачественной опухолью среди заболеваний головы и шеи. Эксперт связывает эту тенденцию с распространением вируса папилломы человека и вируса Эпштейна — Барр. Об этом сообщает ТАСС.