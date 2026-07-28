Украинский прокурор Вендель снимал порно для OnlyFans и отправлял ролики коллегам
Прокурор из Хмельницкой области Антон Вендель снимал порноролики для платформы OnlyFans на рабочем месте. Об этом сообщили украинские СМИ.
Как оказалось, после съёмки видео он отправлял сотрудницам Хмельницкого городского районного суда. Контент содержал личные видео, снятые для личного пользования, а также опубликованные на платформе.
Деятельность прокурора придали огласке, и его перевели работать в Летичевскую прокуратуру. Судя по всему, чиновник продолжил заниматься непристойными вещами, так как позже он и вовсе лишился должности.
Ранее десятки турецких моделей стали фигурантками уголовного дела из-за размещённого на OnlyFans контента. Им предъявили обвинение в распространении порнографических материалов.
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