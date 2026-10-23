Россиянам ответили, чем грозит спиливание мешающего дерева соседа

23 октября 2026, 12:17

Роскачество: нельзя самовольно спиливать мешающее дерево соседа

Фото: iStock/Csaba Toth

Самовольно спиливать дерево соседа нельзя, даже если его ветви нависают над участком или повредили забор. Об этом заявил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.