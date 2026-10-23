Россиянам ответили, чем грозит спиливание мешающего дерева соседа
Самовольно спиливать дерево соседа нельзя, даже если его ветви нависают над участком или повредили забор. Об этом заявил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
По его словам, которые приводит телеканал RT, дерево принадлежит собственнику того участка, на котором растет, поэтому за его повреждение или уничтожение придется возмещать ущерб. Если соседское дерево мешает пользоваться участком — ветви нависают над ним, повреждают забор или грозят его разрушить, — собственник вправе требовать устранения нарушения.
Основной инструмент в такой ситуации — негаторный иск по статье 304 ГК. Если же забор уже поврежден, вред возмещается по статье 1064 ГК. Порядок действий эксперт описал так: зафиксировать проблему, направить соседу письменную претензию со сроком на обрезку ветвей, ремонт забора или удаление дерева, а при отказе — идти в суд.
Дополнительным аргументом может стать нарушение строительных и санитарных норм о минимальном расстоянии деревьев от границ участков, заключил Поздняков.
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